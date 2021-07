Marina Ruy Barbosa rebate comentário de Samantha Schmütz sobre ida a Cannes

"A cobrança por um posicionamento imediato, que se traduz em um 'post' sobre algo que aconteceu há algumas horas, não reflete o que alguém pensa ou com o que ela realmente se importa. Existe muita vida fora das redes sociais. As redes sociais são apenas um recorte de uma pequena parte da vida. Enquanto eu estiver viva e houver oportunidade, seguirei trabalhando com muita dedicação, como sempre fiz desde criança".