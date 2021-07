As mulheres que estão arrasando nas Olimpíadas

Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão dando muito o que falar, seja pelas conquistas, pelas gafes ou até mesmo pelo desabafo de grandes atletas. Apesar disso, não há como negar que grandes mulheres estão fazendo história nessas Olimpíadas!

Começando pelas brasileiras: Rayssa Leal, de apenas 13 anos, fez história ao subir no primeiro pódio de skate dos Jogos. Ela levou pra casa a medalha de prata, assim como Rebeca Andrade, primeira medalhista olímpica de ginástica feminina do Brasil.

Mayra Aguiar levou o bronze no judô até 78kg e se tornou a primeira mulher brasileira a obter três medalhas olímpicas em competições individuais.

E como nós, do E! Online Brasil, relatamos, o país ainda pode conquistar mais medalhas com as atletas femininas, em especial com a dupla Martine Grael e Kahena Kunze, da Vela.