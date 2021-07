Internautas criticam Marina Ruy Barbosa após suposta indireta de Samantha Schmütz

Marina Ruy Barbosa está sendo duramente atacada nesta sexta-feira, 30, nas redes sociais, em especial no Twitter. Os internautas começaram a opinar sobre a vida pessoal e profissional de Marina Ruy Barbosa após ela ser apontada como alvo das críticas de Samantha Schmütz.

A comediante foi aos Stories do Instagram e fez um desabafo sobre os artistas que se omitiram em relação ao incêndio que atingiu a Cinemateca de São Paulo.

"Cara, é muito triste o que está acontecendo com o nosso cinema, com a nossa cultura", disse Samantha nos Stories do Instagram. "Fico pensando que as pessoas, os artistas que apoiam esse governo, que ajudaram a eleger esse governo, que fazem cinema, estão quietas".

"Essas pessoas, que usurpam da arte para fazer somente coisas periféricas, usam da arte somente para fazer publis, capas, presenças, eventos, mas não estão nem aí para o cinema nacional... Essas pessoas deveriam ter vergonha na cara e nunca mais pisar em um set de filmagens, nem para fazer figuração, que fosse".