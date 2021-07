Agente de Scarlett Johansson rebate Disney sobre processo de 'Viúva Negra'

Johansson é a mulher mais bem paga da franquia da Marvel e foi classificada como a atriz mais bem paga de 2019, com 56 milhões de dólares em salários anuais, segundo a Forbes. Ela teria recebido 35 milhões de dólares por sua aparição em Vingadores: Ultimato, sendo 20 milhões de dólares vindos dos pagamentos bônus das bilheterias mundiais do filme, do qual totalizou quase 2 bilhões e 800 milhões de dólares.