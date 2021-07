Henrique Fogaça sofre acidente durante gravações do MasterChef

Veja o comunicado na íntegra enviado ao Uol: "O chef Henrique Fogaça sofreu uma queda durante as gravações do MasterChef Brasil nesta sexta-feira. O jurado teve um corte superficial na cabeça e foi prontamente atendido pela equipe médica da Band. Ele está bem e foi encaminhado para o Hospital Albert Einstein, onde passa por exames de praxe. As gravações desta sexta-feira foram canceladas".