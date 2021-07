Recomendado para você : Saiba mais sobre André Luiz Frambach, suposto namorado de Larissa Manoela

Larissa Manoela estava vivendo sua solteirice após longos anos de namoro, tanto que viajou para a Disney com a melhor amiga. Mas parece que o amor voltou à vida de Lari!

Na semana passada, o jornal Extra noticiou que a atriz de 20 anos estava vivendo romance com um de seus pares românticos no cinema.

De acordo com o veículo, os dois se reencontraram e, com ambos solteiros, "a paixão falou mais alto". O nome do sortudo? André Luiz Frambach!