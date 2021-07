Recomendado para você : João Figueiredo sobre Sasha: "Me ajudou a silenciar vozes que não importam"

João Figueiredo falou sobre a relação com a esposa Sasha Meneghel, em entrevista à revista Vogue Brasil. Na conversa, João contou que Sasha o ajudou a lidar com a opinião pública.

"Sasha e eu entendemos muito o cenário em que vivemos atualmente, principalmente aqui no Brasil. Fomos impactados na nossa família e vários outros acontecimentos ao nosso redor", iniciou.

"Entendemos que as pessoas estão com as emoções e sentimentos à flor da pele. Não dá para determinar que alguém é um certo momento. Mas nunca é fácil e você precisa aprender a lidar".