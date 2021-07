Recomendado para você : Giovanna Chaves será Vanessa em "Fazendo Meu Filme" e fãs vibram na web

Giovanna Chaves levou os fãs à loucura nesta sexta-feira, 30. O motivo? Giovanna confirmou que será Vanessa no filme do famoso livro de Paula Pimenta, Fazendo Meu Filme.

"Passando aqui para agradecer a todos vocês, fãs de ‘Fazendo Meu Filme', que me escolheram para interpretar a Vanessa", disse a atriz de 19 anos nos Stories do Instagram. "Tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vão me amar! Ou melhor, odiar!".

A musa contou ainda que estava indo para a primeira preparação presencial do longa, que ainda não tem data de estreia confirmada.