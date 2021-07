Recomendado para você : Samantha Schmütz detona artistas após incêndio na Cinemateca de SP

Samantha Schmütz fez um desabafo em suas redes sociais! Depois de falar sobre a polêmica com Marina Ruy Barbosa e Mônica Martelli, Samantha criticou os artistas por não falarem do incêndio na Cinemateca de São Paulo.

Acostumada a fazer críticas sobre a pandemia e o atual governo, especialmente quando se trata de famosos, a atriz alfinetou aqueles que se omitiram diante do ocorrido.

"Cara, é muito triste o que está acontecendo com o nosso cinema, com a nossa cultura", disse ela nos Stories do Instagram. "Fico pensando que as pessoas, os artistas que apoiam esse governo, que ajudaram a eleger esse governo, que fazem cinema, estão quietas".