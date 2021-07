Recomendado para você : Brody Jenner lamenta por ex Kaitlynn Carter não ter revelado sua gravidez a ele

Kaitlynn Jenner e Brody Jenner estão entre os pouquíssimos ex-namorados de Hollywood que viraram amigos... Mas a gravidez de Kaitlynn tem criado um obstáculo para Brody!

O irmão de Kendall e Kylie revelou no episódio desta semana de The Hills: New Beginnings que não ficou feliz em saber que sua ex-esposa estava grávida do namorado, Kristopher Brock. E o motivo não é ciúmes, mas sim o fato de ter recebido a notícia de outra pessoa.

"Claro que é doloroso ver todas essas outras pessoas que parecem saber que ela está grávida, menos eu", admitiu ele, no confessionário. "Um bebê era uma parte tão importante de nosso relacionamento e falado em nosso relacionamento. Não preciso ser o primeiro a saber, mas acho que deveria estar entre os dez primeiros".

A própria Kaitlynn disse que estava apreensiva em divulgar essa informação a Brody porque eles planejavam ter um filho juntos.