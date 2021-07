Sthefany Brito cita Virgínia ao desabafar sobre corpo após gravidez

"Depois de muito tempo percebi que estava fazendo errado. Estava querendo que um corpo que levou 9 meses gerando uma vida, crescendo e cedendo espaço para a coisinha mais importante desse universo, de repente voltasse pra estaca zero e fosse base pra minha autoestima que nem existia no meu pós-parto. Antes disso eu evitava me olhar no espelho, minha barriga então... Coitada! Calcinhas super apertadas. Me enganava cada vez que amarrava um casaco na cintura pra disfarçar a barriga antes idolatrada e exibida", revelou.