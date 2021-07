Recomendado para você : Scarlett Johansson processa Disney por lançamento de 'Viúva Negra' em streaming

Scarlett Johansson não está exatamente sentindo a magia da Disney! Scarlett, que se casou recentemente com Colin Jost, entrou com um processo no Tribunal Superior de Los Angeles nesta quinta-feira, 29, contra a Walt Disney Company.

De acordo com o E! News, a estrela da Marvel alega que seu contrato foi violado quando a Disney lançou Viúva Negra em seu serviço de streaming, Disney+, ao mesmo tempo em que estreou nos cinemas.

Os documentos judiciais, obtidos pelo E! News, informam que a musa processa a empresa por interferência intencional nas relações contratuais e por indução à quebra de contrato.

"Por que a Disney abriria mão de centenas de milhões de dólares em receitas de bilheteria ao lançar o filme nos cinemas em um momento em que sabia que o mercado teatral estava ‘fraco', em vez de esperar alguns meses para que o mercado se recuperasse?", afirmou a reclamação. "Com base na informação e na convicção, a decisão de fazê-lo foi tomada pelo menos em parte porque a Disney viu a oportunidade de promover seu principal serviço de assinatura usando o filme e a Sra. Johansson, atraindo assim novos assinantes mensais, mantendo os existentes e estabelecendo o Disney+ como um serviço obrigatório em um mercado cada vez mais competitivo".