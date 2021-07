Recomendado para você : Tudo sobre Rebeca Andrade, que encantou com 'Baile de Favela' nas Olimpíadas

Rebeca Andrade encantou o mundo inteiro nesta quinta-feira, 29, com a sua apresentação no solo, da ginástica artística, nas Olimpíadas de Tóquio. Rebeca levou a prata no individual geral e se tornou a primeira medalhista olímpica da modalidade do Brasil.

Sua apresentação não chamou atenção apenas dos brasileiros, mas de todos no Centro de Ginástica Ariake. A jovem de 22 anos usou o funk Baile de Favela, de MC João, e fez os poucos presentes – incluindo Simone Biles – se empolgar e bater palmas com o ritmo brasileiro.

"O funk é um dos estilos mais escutados, é cultura brasileira. Eu adoro funk, as batidas são demais! Fico feliz em saber que todo mundo gostou e que deu repercussão. Está sendo incrível. Sou preta, e quero representar todas as cores. Os pretos, brancos, todas elas. As pessoas querem ser você, serem parecidas com você. Eu acredito que eu tenha feito isso, trazendo essa música para cá", explicou a musa ao UOL.