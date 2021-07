Recomendado para você : Kristen Bell revela que sua filha, Delta, adora ter o mesmo nome da variante do coronavírus

Kristen Bell está se abrindo sobre a infeliz coincidência de sua filha, Delta, ter o mesmo nome de uma das variantes do coronavírus.

No episódio desta quarta-feira, 28, do podcast de Kristen, We Are Supported By..., a outra apresentadora, Monica Padman, perguntou para a estrela de The Good Place como ela se sentiu com a situação pra lá de única. "É uma coincidência infeliz", Kristen admitiu. Porém, a mãe de duas filhas - Delta, de 6 anos, e Lincoln, de 8 - com o marido Dax Shepard, ainda manteve seu bom humor: "Mas eu espero que a variante delta não seja tão forte quanto o COVID original e as pessoas continuem falando corona".

Já ao falar sobre como a filha está lidando com tudo, a atriz de 40 anos revelou que, graças ao fato dela ainda ser criança, ela está super animada de ter um nome tão famoso.

"Para ser honesta, ela tem 6 anos, então ela fica impressionada sempre que vê uma propaganda da Delta Airlines ou algo do tipo", dividiu Kristen. "Ela diz: 'Oh Meu Deus, é meu nome!'. Então, toda vez que ela ouve alguém falar sobre a variante, ela também diz: 'Meu nome!'. Ela fica muito animada com isso".