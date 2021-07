Recomendado para você : Camila Cabello fala em soltar pum na frente do namorado e Shawn Mendes responde

Camila Cabello e Shawn Mendes estão provando que os casais que tiram sarro de si mesmos, permanecem juntos!

Em um vídeo compartilhado no Instagram nessa quarta-feira, 28, Camila dá tchau para o seu amado, enquanto ele sai do quarto, e logo em seguida respira aliviada ao soltar um pum. Como não amar? Na legenda, ela colocou: "Aquela primeira fase do namoro quando você não pode soltar um pum, fazer cocô ou ser um humano".

Porém, Shawn não concorda tanto assim com a afirmação! Nos comentários, ele revelou: "Mas na verdade você solta pum [na minha frente]".

Os fãs adoraram a resposta de Shawn e postaram emojis dando risada. Porém, um comentário pra lá de pessoal de um deles sobre a situação do vídeo acabou se destacando entre os outros: "O pior é quando eles voltam e não tem ninguém para você culpar".