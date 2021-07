Rebeca Andrade se torna 1ª medalhista olímpica de ginástica feminina do Brasil

Rebeca Andrade fez história na manhã desta quinta-feira, 29, em Tóquio. Rebeca conquistou a medalha de prata no individual geral de ginástica artística e se tornou a primeira medalhista da modalidade feminina do Brasil. Amamos!

A jovem de 22 anos ficou entre as três melhores durante todos os aparelhos, mas as posições só foram decididas no solo, onde ela tinha maiores chances de ouro.

Com o seu Baile de Favela a todo vapor, ela deu um show, conquistando até palmas daqueles poucos que estavam presentes no momento. Vale lembrar que os Jogos Olímpicos estão sendo transmitidos sem público devido à pandemia do coronavírus.