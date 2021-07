Por que Naomi Osaka, tenista japonesa, foi tão importante para as Olimpíadas

"A saúde mental vem em primeiro lugar porque, se você não se diverte no seu esporte, não consegue fazer as coisas que gostaria de fazer. Preciso me concentrar no meu bem-estar, há vida além da ginástica. Infelizmente aconteceu nesse palco olímpico".

"Esses Jogos têm sido estressantes. Tivemos um longo ano em uma preparação também longa. Não temos público. Estamos todos estressados. Nós deveríamos estar nos divertindo, mas não é o caso. Eu queria que esses Jogos fossem por mim mesma, mas sinto que ainda estou fazendo pelos outros. Dói no meu coração que o que eu mais amo fazer foi tirado de mim".

Veja aqui o depoimento de Simone Biles sobre as Olimpíadas.