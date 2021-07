People's Choice Awards 2021 tem data confirmada no Canal E!

A premiação de 2020 foi classificada como o programa de televisão mais social da noite em toda a televisão. Agora, mais de 90 países entrarão em sintonia para ver quem leva para casa os maiores prêmios.

Além disso, quem pode esquecer as performances de cair o queixo, os momentos hilariantes e as revelações no tapete vermelho que roubaram a cena ao longo dos anos?

Jesse Ignjatovic, Evan Prager e Barb Bialkowski retornarão para produzir a grande transmissão. O People's Choice Awards vai ao ar ao vivo no E! e na NBC em 7 de dezembro.