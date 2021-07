Beth Szafir e Jeff Paiva falam sobre a história do maquiador no Podcast Gerações

Beth Szafir está dando o que falar com seus convidados no Podcast Gerações! Após receber Mayara Russi, Beth bateu um papo pra lá de revelador com um dos maiores maquiadores profissionais do Brasil, Jeff Paiva. Amamos!

A matriarca de Os Szafirs quis saber como Jeff se interessou por maquiagens e, então, ele revelou que pegava os produtos de sua mãe.

"Ela fingia que não sabia", disse o maquiador. "Eu pegava as maquiagens do quarto e colocava no banheiro. Ela ia lá, pegava as maquiagens do banheiro e colocava no quarto".

"Era tudo escondido. Lembro que dois anos após chegar em São Paulo, eu tirei uma foto com as minhas amigas só com batom. Eu vim aos 18 anos, com a cara e a coragem. A minha melhor amiga veio na frente e eu disse, ‘arruma um quartinho aí que a gente vai'".