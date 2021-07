Recomendado para você : Lucy Liu fala sobre briga com Bill Murray que aconteceu no set de As Panteras

No fim, Bosley e as Panteras não tinham uma relação tão próxima assim! Lucy Liu finalmente falou sobre os rumores de que ela e seu colega de elenco em As Panteras, Bill Murray, não se deram muito bem no set. Vinte anos após ela interpretar a espiã Alex, Liu se abriu em uma entrevista para o podcast do L.A. Times, Asian Enough, sobre como ela "se defendeu" após Murray "a insultar" no set do filme de 2020. Ela afirmou que o elenco começou a ensaiar uma cena que acontecia na agência das espiãs. Lucy disse que o elenco tinha o final de semana todo para trabalhar na cena, e Murray não conseguiu comparecer porque tinha uma "reunião familiar". "Então todo o resto do elenco estava lá e deixamos a cena mais fluída", dividiu ela, afirmando que tinha "o menor privilégio em termos de participar criativamente do projeto na época". Ela continuou: "Enquanto estávamos fazendo a cena, Bill começou a soltar alguns insultos. Eu não vou especificar o que foi dito, mas ele não parava. Eu pensei: 'Nossa, ele parece estar olhando diretamente para mim'".