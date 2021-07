Bob Odenkirk é hospitalizado após desmaiar no set de 'Better Call Saul'

Bob Odenkirk está atualmente recebendo tratamento médico após um incidente no set de Better Call Saul. Na terça-feira, 27, Odenkirk foi levado às pressas para o hospital após ter desmaiado enquanto fazia as cenas da série de sucesso.

A informação foi confirmada ao E! News por uma fonte próxima à produção e, segundo o mesmo, o ator continua recebendo cuidados médicos.

De acordo com o TMZ, que deu a primeira notícia, o astro de 58 anos estava filmando uma cena com outros membros do elenco em Albuquerque, Novo México. De repente, Bob caiu e foi imediatamente cercado pela equipe para receber ajuda.

O ator foi transportado para um hospital próximo depois que a equipe chamou a ambulância por volta das 11h34, disseram os policiais ao TMZ. Além disso, um informante próximo a Bob explicou ao veículo que ele ainda está internado.

Como os fãs sabem, o elenco está filmando a sexta temporada de Better Call Saul.