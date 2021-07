Mila Kunis e Ashton Kutcher impressionam ao revelar hábitos de banho da família

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney

Mila Kunis e Ashton Kutcher estão nas manchetes depois de sua entrevista para o podcast de Dax Shepard e Monica Padman, Armchair Expert. O motivo? Mila e Ashton compartilharam os hábitos de banho de sua família e geraram um debate na Internet.

O assunto surgiu quando Shepard explicou sua discussão contínua com Padman sobre ela não lavar o corpo com sabão. "Você não deve se livrar de todo óleo natural da pele com uma barra de sabonete todos os dias", disse ele. "É insano".

Aparentemente, Kunis e Kutcher estão no mesmo patamar. "Eu não lavo meu corpo com sabonete todos os dias", compartilhou a atriz. "Mas eu lavo os braços, seios, buracos e as solas". Quanto ao seu marido?

"Eu lavo minhas axilas e virilhas diariamente, e nada mais", admitiu o ator. "Eu tenho uma barra da Lever 2000 que me salva sempre. Nada mais".

Então, Padman ficou surpresa com a revelação: "Não posso acreditar que estou em minoria aqui no que diz respeito a lavar todo o meu corpo no chuveiro. Quem ensinou vocês a não se lavarem?".