Sammy Lee se explica após ser vista com ex-marido, Pyong Lee, em shopping

Sammy Lee anunciou a separação de Pyong Lee após suposta traição com Antonella no reality show Ilha Record, da Record TV. No entanto, rumores de reconciliação surgiram após Sammy ser vista em um shopping com Pyong na terça-feira, 27.

A influenciadora digital, que já havia negado uma primeira volta com o hipnólogo, precisou ir mais uma vez nas redes sociais para negar que esteja reatando com Pyong.

Ela alegou que o motivo do encontro foi para que os dois pudessem comprar uma televisão para Jake, filho de 1 ano e 5 meses do casal.

"Eu fui sim no shopping com o Pyong porque quem me acompanha sabe que o Jake é fã de Galinha Pintadinha e a gente não tem televisão", explicou Sammy nos Stories do Instagram.

"Eu poderia comprar, claro, mas ele falou, 'vou comprar uma TV para o meu filho, quero dar de presente'. Eu falei, 'então vou lá ajudar a escolher'. Fui junto e peguei uma bem boa, gigante. Inclusive quando começaram a tirar fotos da gente eu vi e até pose para as fotos, mas só postaram as outras, que estávamos de costas".