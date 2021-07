Jennifer Lopez e Ben Affleck levam seu amor a Capri durante passeio romântico

O momento em casal, que já foi noivo no passado, vem depois do agitado final de semana. Em post no Instagram, Jennifer mostrou registros da celebração de seu aniversário, incluindo um em que aparece aos beijos com o amado.

Como se tudo não estivesse bastante claro, uma fonte disse anteriormente ao E! News que a musa deixou totalmente seu relacionamento anterior com Alex Rodriguez no passado. "Ela está totalmente apaixonada por Ben e só tem olhos para ele", disse o informante.