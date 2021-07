Paris Hilton nega que esteja grávida do primeiro bebê

Paris Hilton confirmou que ela ainda é a única herdeira de sua fortuna! Após mais de duas décadas sob os holofotes, Paris está acostumada com os rumores infundados sobre sua vida pessoal e, nesta terça-feira, 27, decidiu negar mais um.

Alguns veículos de comunicação afirmaram que ela estava esperando um bebê do atual noivo, Carter Reum. E, então, ela abordou o assunto em seu podcast, This Is Paris.

"Eu também acordei com cerca de 3 mil mensagens de texto", disse a musa de 40 anos. "Todos os meus iPhones estão explodindo. Todos os 5. Todos me desejando 'Parabéns' e que estão 'Muito felizes por mim' e sim, tenho ouvido de pessoas que não tenho notícias há anos. Então, sim, obrigada a todos por todas as mensagens".

E a ex-estrela de realities começou a brincar que estava grávida de trigêmeos! "Eu realmente aprecio isso e estou muito animada com a maternidade. Na verdade, estou apenas brincando. Não estou grávida. Ainda não. Estou esperando até depois do casamento. Meu vestido está sendo feito agora. Quero ter certeza de que está lindo e cabe perfeitamente. Definitivamente esperando por essa parte".