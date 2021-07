Beth Szafir prova que está atualizada ao tentar adivinhar gírias modernas

Beth Szafir continua provando que está por cima dos assuntos do momento!

Após ela entrevistar a estrela de Beleza GG, Mayara Russi, para falar sobre gordofobia, Beth participou de uma brincadeira com o E! na qual tinha que adivinhar o que significa as gírias do momento! Como não amar?

Primeiramente, Beth teve que adivinhar o que significa "dar biscoito". Vale dizer que ela quase acertou? "Não tenho a menor ideia", afirmou ela. "Não sei... Dar bola? Flertar?". No fim, ao descobrir o significado, Beth revelou que já deu biscoito. "Quem nunca?", disse ela.