Filha de Travis Barker prova que tem Kourtney Kardashian como sua madrasta

Kourtney Kardashian tem um novo título graças ao seu intenso e ardente romance com Travis Barker: o de madrasta! Não é apenas o relacionamento de Kourtney e Travis que cresce a cada dia, mas também o dela com os filhos do baterista do Blink-182.

Em recente live no Instagram, a filha de 15 anos de Travis, Alabama Barker, foi vista jogando o famoso 'Eu Nunca', que incluía uma pergunta sobre o encontro com uma Kardashian.

Alabama apontou o óbvio – já que nem é preciso dizer muito – e reconheceu seu vínculo com Kourtney. "Ela é minha madrasta", respondeu docemente a adolescente.

Embora seja a primeira vez que os fãs ouvem as palavras diretamente de Alabama, este é um dos muitos casos que provam o quão próximas são as mulheres na vida de Travis.