Recomendado para você : Simone Biles quebra silêncio após ficar fora da final por equipe nas Olimpíadas

Simone Biles está abrindo seu coração após perder a medalha de ouro por equipe na ginástica feminina das Olimpíadas de Tóquio. Nesta terça-feira, 27, Biles quebrou o silêncio depois de se retirar da final, por um raro passo em falso, durante a prova de salto.

O time russo ficou com o ouro e a Grã-Bretanha completou o pódio olímpico. A ginasta norte-americana deixou o estádio e retornou com o uniforme, sem competir nos outros aparelhos.

"Estou bem, apenas super frustrada com a forma como a noite terminou, mas super orgulhosa dessas meninas que se apresentaram e fizeram o que precisavam fazer", disse a quatro vezes medalhista de ouro ao Today's Hoda Kotb. "E agora somos medalhistas olímpicas de prata, então é algo que guardaremos para sempre".

E mesmo de fora, Biles motivou as outras competidoras de sua equipe, Jordan Chiles, Grace McCallum e Suni Lee a continuar lutando sem ela, dizendo: "Vocês precisam relaxar, vocês ficarão bem sem mim. Vão lá, acabem com tudo como vocês fazem no treino e deixem as coisas acontecerem".