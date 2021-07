Jennifer Lopez e Ben Affleck estão recriando cenas do clipe de "Jenny from the Block"?

Jennifer Lopez e Ben Affleck continuam sob os holofotes!

Após os dois pombinhos reatarem o relacionamento de 2002, os fãs ficaram pra lá de nostálgicos. Porém, alguns deles também acreditam que os astros estão recriando as cenas do clipe de 2002 da cantora, "Jenny from the Block", no qual ela e Ben são perseguidos por paparazzi.

E a comparação não é por acaso, afinal, quase vinte anos depois, as coisas não mudaram muito (além dos casamentos, divórcios e filhos): J.Lo e Ben continuam estampando os jornais sempre que saem em público e demonstram carinho um pelo outro.

Com isso, alguns fãs começaram a comparar as cenas que estão vendo nas notícias! Como pode ser visto abaixo, alguns cliques de 2021 parecem ter saído diretamente do clipe de "Jenny from the Block".