Khloé Kardashian revela conselho de vida que daria para seu "eu" mais jovem

Khloé Kardashian está cansada de tentar acompanhar as expectativas das outras pessoas para sua própria vida. Na segunda-feira, 26, a musa de Keeping Up With the Kardashians tuitou uma resposta a uma fã que falou sobre os conselhos que daria para uma jovem Khloé.

"Que conselho você daria ao seu eu passado?", perguntou a internauta no Twitter. "Eu tenho tantos conselhos a dar ao meu eu passado, mas uma coisa seria viver para você. Tente não corresponder às expectativas de todos os outros, especialmente quando eles não vivem dessa forma", respondeu a estrela.

E ela continuou: "Concentre-se em fazer-se feliz. O resto é muita pressão e provavelmente não fará diferença no grande plano".

Neste mesmo dia, outra usuária da rede social pediu a Khloé "a chave da felicidade" e, então, ela deu sua sucinta resposta: "Criando a sua própria".