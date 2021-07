Mãe de Britney Spears diz que relação da cantora com o pai se reduziu a "medo e ódio"

Dave Hogan/Getty Images

"Eu vi minha filha ser coagida por aquele médico, com a aprovação do Sr. Spears, para entrar em uma clínica de reabilitação que ela não queria, onde ela foi ameaçada com punições caso não completasse o tratamento", Lynne escreveu.

Ela afirma que Jamie é "incapaz de colocar os interesses de minha filha em primeiro lugar, tanto em um nível profissional como pessoal". Por causa disso, a tutela dele sobre o patrimônio de 57 milhões de dólares da cantora "não é do interesse de minha filha".

Britney já havia revelado que seu pai está "destruindo sua vida" e quer que ele seja acusado de abuso de tutela.

Jamie, por sua parte, pediu para a corte investigar as acusações da filha, já que ele está "preocupado" com ela, segundo uma petição assinada em junho. A advogada dele disse no mês passado que Jamie "está triste de ver sua filha sofrendo tanto".

O E! News tentou falar com a advogada de Jamie para comentar sobre as declarações de Lynne, mas não obteve resposta.

Hoje, o advogado de Britney não só assinou uma petição para retirar Jamie da tutela, como também revelou quem a cantora quer que o substitua. Britney nomeou o contador público profissional Jason Rubin para ser seu novo tutor, segundo a petição obtida pelo E! News.