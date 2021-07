Yasmin Brunet se revolta após Gabriel Medina ficar sem pódio e web reage

Recomendado para você : Yasmin Brunet se revolta após Gabriel Medina ficar sem pódio

Yasmin Brunet ficou visivelmente decepcionada com a derrota de Gabriel Medina durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. Yasmin fez lives na madrugada desta terça-feira, 27, e mostrou as baterias de Medina via Instagram, mostrando toda sua indignação.

O casal demonstrou a insatisfação com as notas dos jurados, especialmente na semifinal, onde o japonês Kanoa Igarashi levou uma pontuação maior que a do brasileiro após fazer manobra bastante parecida, porém com, aparentemente, menor dificuldade.

"É triste quando isso acontece. Muita gente mandou mensagem... É difícil passar o ano treinando, se esforçando e chegar nisso. Mas minha parte fiz, estou amarradão, fiz o meu melhor, e agora é continuar trabalhando. Têm coisas que não dá pra entender, mas tinha que ser assim", disse Medina à TV Globo.