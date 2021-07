Italo Ferreira faz história e leva primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio

Italo Ferreira se tornou o primeiro campeão de surfe da história dos Jogos Olímpicos! Italo derrotou o japonês Kanoa Igarashi na manhã desta terça-feira, 27, e levou a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio.

Logo na primeira onda, a prancha do brasileiro quebrou após dois minutos e ele teve que recomeçar a bateria. Apesar disso, o profissional conseguiu três boas notas e somou 15,14 contra 6,60 do rival.

A celebração começou antes mesmo do fim, a dois minutos do sinal de desfecho. As finais foram adiadas devido a uma possível chegada de um tufão no país.