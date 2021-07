Jennifer Lopez está "totalmente apaixonada" por Ben Affleck em viagem pela Europa

Spread Pictures / SplashNews.com

Em Mônaco, a musa se equipou com seu vestidinho branco e a joia. No entanto, mesmo que tenha sido vista com o nome do amado, não espere vê-la com um anel de compromisso.

"Eles estão entrosando suas vidas e famílias, e não sentem a necessidade de se comprometer ainda ou mesmo se casar", explicou outra fonte, anteriormente, ao E! News. "Ambos estão comprometidos e não acham que seja necessário".

"Ambos estão muito seguros em seu relacionamento e Ben a idolatra. É realmente feito um para o outro e todos ao seu redor pensam que eles são uma combinação perfeita".