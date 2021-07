Jamie Lynn Spears nega que Britney Spears tenha comprado cobertura na praia para ela

Jamie Lynn Spears não quer que você acredite em tudo que lê! Na semana passada, Jamie se tornou assunto do momento depois de um suposto relatório que alega que uma cobertura na Flórida, da qual ela gosta de se hospedar, foi comprada por um fundo do qual sua irmã, Britney Spears, é proprietária desde 2000.

Enquanto a atriz de Zoey 101 inicialmente permaneceu em silêncio, ela agora está atentando esclarecer as coisas nas redes sociais.

"Não tenho uma cobertura e posso garantir que ninguém nunca me comprou um lugar na praia, porque, de qualquer forma, prefiro minhas férias na praia de Ritz", escreveu ela aos seus seguidores nesta segunda-feira, 26, no Instagram. "FATOS simples. Vocês precisam parar de tentar me alcançar".

Jamie Lynn acrescentou: "Grato por ter esse tempo com minha família entre nosso trabalho agitado e horários de prática com as crianças, rindo muito".

Em sua postagem, a mãe de dois filhos compartilhou fotos da família em suas recentes férias, em uma propriedade do Ritz-Carlton. Ela desativou os comentários ao postar os cliques ao lado de seu marido, Jamie Watson.