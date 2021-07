Recomendado para você : Por que a Internet está confusa com a última foto de Scott Disick da filha Penelope

A última foto de Penelope Disick fez com que os fãs verificassem o nome verdadeiro dela! A confusão começou no domingo, 25, quando Scott Disick compartilhou uma foto no Instagram de sua filha de 9 anos comendo uma refeição na piscina.

"Pequena refeição na piscina com a Pinop", escreveu o empresário na legenda, referindo-se ao apelido dado à filha com Kourtney Kardashian.

Mas não, não é o Pinop que nos deixa com a pulga atrás da orelha. E sim o nome Megan, que está claramente escrito na lateral do recipiente de comida que Penelope está segurando.

"Quem é Megan?", escreveu um internauta, enquanto outro interveio com: "Scott, você não pode esperar nenhum comentário além de um perguntando ‘Quem é Megan'".

Uma usuária com 'Meg' no nome até mesmo entrou na conversa com uma piada: "Eles deram a ela meu sorvete por engano".