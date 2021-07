Recomendado para você : Wesley Safadão defende pastor acusado de assediar criança por internautas

Wesley Safadão saiu em defesa do pastor André Vitor após a circulação de um vídeo nas redes sociais. André foi acusado de assédio infantil e importunar uma criança pelos internautas e, por esse motivo, Wesley criticou toda a repercussão.

"Não sei o que tá acontecendo. Essa Internet está doente, estava falando aqui com a minha assessoria, pediram para que eu me pronunciasse e soltasse uma nota, mas eu não. Eu não vou ficar bem se eu não for leal com a pessoa que mais me ajudou nessa vida", disse ele, nos Stories do Instagram.

O cantor explicou que confia no pastor, líder religioso da Comunidade das Nações, e que ele frequenta sua casa e seu círculo de amigos.