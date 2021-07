Recomendado para você : Após perder estreia, Machine Gun Kelly chama filme que estrelou com Megan Fox de "lixo"

Machine Gun Kelly e Megan Fox se conheceram no set de Midnight In the Switchgrass, mas se você perguntar ao rapper, essa deve ter sido a única coisa boa que saiu do projeto.

O cantor deu sua opinião sobre o longa no Twitter, ao dizer: "Se eu não falar ou tuitar sobre o filme que eu mal apareci, é porque ele é um [emoji de lata de lixo]".

Os fãs rapidamente concluiram que ele estava falando sobre Midnight In the Switchgrass, que foi dirigido e produzido pelo noivo de LaLa Kent, Randall Emmett. Esse é o último filme do rapper, apesar dele não ser creditado na página do IMDB.

A namorada de MGK, Megan, também estrelou o longa com Bruce Willis, apesar de ainda não ter comentado o que pensa sobre ele.

O casal também não compareceu na estreia do filme em Los Angeles, com Megan afirmando que fez isso por causa do aumento dos casos de COVID-19.