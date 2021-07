Justin Timberlake rebate após Lance Bass dizer que ele não responde mensagens

Justin Timberlake quer que Lance Bass entenda que ser pai, às vezes, significa dizer adeus ao seu tempo livre! No domingo, 25, Lance postou um vídeo no Instagram em que citava Justin e recebeu uma resposta do ex-companheiro do 'N Sync.

No registro do TikTok e postado na outra rede social, o cantor de 42 anos é inserido de forma digital em um vídeo popular na plataforma, que mostra várias pessoas dançando como se estivessem celebrando alguma coisa.

De repente, Lance começa a dançar alegremente com os outros e inclui a mensagem: "Quando JT finalmente responde à minha mensagem".

Embora alguns fãs postassem comentários refletindo que estavam preocupados com suposta tensão entre os cantores, Justin rapidamente compartilhou a própria resposta para deixar as coisas claras e se certificar de que o amigo sabia que não havia ressentimentos.