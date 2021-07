Ryan Dorsey publica homenagem emocionante para Naya Rivera um ano após sua morte

O legado de Naya Rivera continua!

No dia 24 de julho de 2020, a estrela de Glee faleceu depois de ficar desaparecida por vários dias. Tudo aconteceu após ela fazer um passeio de barco com seu filho de 4 anos, Josey, no Lago Piru, em Los Angeles. Cinco dias após a tragédia, a morte dela foi confirmada pelas autoridades por afogamento acidental.

Para homenagear Naya, o ex dela e pai de seu filho, Ryan Dorsey, fez um post no Instagram.

"Hoje... Há um ano, nós lhe enterramos. Eu ainda não consigo acreditar", disse ele na legenda de um post no dia 24 de julho. "Já se passou um ano. Foi tão rápido".

O ator também elogiou Josey, que agora está com 5 anos.

"O nosso menino cresceu tanto. Ele é explorador e tão inquisitivo", elogiou o pai. "Ele é doce, engraçado e a risada dele sempre ilumina o local onde está. Ele é uma alma intuitiva. Não há como o conhecer e não o amar. Todo mundo que o conhece abre um sorriso no rosto".