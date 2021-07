Luciano Szafir reflete após mais de um mês internado: "Achei que ia embora"

Luciano Szafir abriu o seu coração ao falar sobre a sua internação de 32 dias. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, Szafir disse que não tem "como descrever" os momentos em que passou no hospital com Covid-19 e se recuperando de uma cirurgia abdominal.

"Não dá pra descrever o quão próximo que eu achei que ia embora", explicou o ator, bastante emocionado. Ele também falou sobre o medo do vírus.

"Eu sempre tive muito medo. Eu não saía, era sempre com duas máscaras. Sempre fui muito cuidadoso. Onde eu peguei e como, eu não sei".

Luciano disse que começou a sentir os sintomas da doença em 15 de junho, quando sua faixa etária foi liberada para tomar a primeira dose da vacina no Rio de Janeiro. No entanto, o ator foi aconselhado pelo médico a não se vacinar, pois as complicações seriam maiores.