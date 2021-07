Jennifer Lopez comemora aniversário ao lado de Ben Affleck em restaurante na França

Jennifer Lopez e Ben Affleck não estão com medo de mostrar que estão mais apaixonados do que nunca!

Nesse sábado, 24 de julho, a atriz e cantora celebrou o seu aniversário de 52 anos com o ator, com quem ela está retomando a relação, em uma festa no restaurante L'Opera, em St. Tropez, França.

J.Lo estava com um vestido preto da Dolce & Gabbana e Ben estava com uma camisa azul e calça combinando. Os dois estavam sentados na mesa, enquanto vários fãs os cercavam, festejando e dançando junto com eles. Alguns deles até compartilharam vídeos nas redes sociais.

Em certo ponto, o DJ Hugo M tocou o hit de Lopez de 2002, Jenny From the Block – sim, a mesma música que tem Affleck no clipe. A estrela cantou a canção enquanto os garçons dançavam com garrafas gigantes de champanhe nas mãos.

Os dois chegaram no local por volta das 23h, de mãos dadas e cercados por um pequeno grupo de pessoas, segundo uma testemunha ocular do E! News. A fonte adicionou: "Eles pareciam estar realmente apaixonados".