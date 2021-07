Luan Santana exibe músculos após treino e recebe elogio de Juliette

Luan Santana arrancou suspiros nas redes sociais! No final da tarde de domingo, 25, Luan foi ao Instagram e postou foto sem camisa, chamando atenção até de Juliette Freire.

Isso mesmo: a campeã do BBB21 fez questão de deixar um comentário no clique do cantor, de quem é muito fã e que faria parte de um clipe.

"Domingo também é dia, bora", escreveu ele na legenda da imagem. Então, a musa mandou três emojis de palmas, que foram respondidos com outro emoji de olhar por Luan.