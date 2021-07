Jennifer Lopez posta foto de beijo em Ben Affleck durante viagem de aniversário

As recentes postagens de aniversário de Jennifer Lopez são tão quentes que vão deixar vocês de queixo caído! Jennifer completou 52 anos no sábado, 24, e provou estar realmente vivendo a sua melhor fase, especialmente no amor.

A cantora aproveitou ainda para tornar seu relacionamento reacendido ainda mais oficial no Instagram, compartilhando um post quente com o astro de Hollywood.

Além da ótima forma de J.Lo, os cliques ainda mostravam o casal se beijando em uma iate. Ela também postou um vídeo dela mesma modelando com um biquíni sexy.