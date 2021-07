Britney Spears posa topless em meio à batalha pela tutela

Britney Spears colocou a ousadia pra jogo nas redes sociais! Neste final de semana, Britney se divertiu no Instagram ao compartilhar fotos topless dela em um quintal.

Isso mesmo: a estrela de 39 anos posou com as mãos nos seios, um short desabotoado e com os olhos fixos para a câmera. Ela chegou a apagar a foto, mas logo publicou-a novamente.

Claramente, os fãs, apoiadores da campanha #FreeBritney e famosos elogiaram a ousadia da cantora. "Isso é quente", mandou Paris Hilton, escrevendo o seu conhecido bordão.

"Literalmente free Britney", escreveu um admirador. "Ela está se libertando", mandou outro.