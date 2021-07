Olimpíadas de Tóquio: os esportes que o Brasil pode ganhar ouro!

As novas modalidades das Olimpíadas também proporcionaram chances ao Brasil com nossos atletas de alta categoria: Gabriel Medina e Ítalo Ferreira no surfe, Leticia Buffoni e Rayssa Leal no skate. O quarteto ficou em ótimas posições nos campeonatos mundiais e está com tudo para levar medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio.