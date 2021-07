Angelina Jolie obtém uma vitória legal na batalha de custódia com Brad Pitt

Ouderkirk afirmou que "fez todas as divulgações exigidas em tempo hábil no momento de sua nomeação inicial", afirmou a decisão do tribunal nesta sexta-feira, 23. O decreto torna a decisão de custódia do juiz efetivamente discutível e significa que Jolie atualmente mantém a custódia em tempo integral, com direitos de visitação concedidos a Pitt, relatou o Page Six.

"A decisão do tribunal de apelação foi baseada em uma questão de procedimento técnico", informou um porta-voz do ator ao E! News. "Os fatos não mudaram. Há uma quantidade extraordinária de evidências factuais que levaram o juiz – e os muitos especialistas que testemunharam – a chegar a uma conclusão clara sobre o que é melhor para o interesse das crianças. Continuaremos a fazer o que for necessário legalmente com base nas descobertas detalhadas do que é melhor para as crianças".

O representante de Jolie não fez comentários imediatos sobre o caso ao E! News.