Kanye West fala em estar "perdendo minha família" em canção do álbum 'DONDA'

A nova música de Kanye West está dizendo para os fãs algo sobre o seu casamento com Kim Kardashian. O novo álbum de Kanye, DONDA, foi compartilhado pela primeira vez com os fãs durante uma audição, de alto nível, da qual foi transmitida ao vivo na quinta-feira, 22, direto do Estádio Mercedes Benz, em Atlanta.

O novo trabalho estava programado para sair à meia-noite de sexta-feira, 23, mas ainda não chegou nos ouvidos dos admiradores.

No evento, o rapper estreou uma música alusiva à sua ex-esposa, que pediu o divórcio em fevereiro deste ano, após seis anos de casamento. Eles são pais de North West, de 8 anos, Saint West, de 5 anos, Chicago West, de 3 anos, e Psalm West, de 2 anos.

A emocionante canção, que parecia não ter título no momento do evento, aparentemente abordava a relação deles com o repetido refrão: "Estou perdendo minha família".

Em outro trecho, Kanye cantou: "Ela está gritando comigo / 'Querida, por que você ir embora?'".

E, então, o rapper, caiu de joelhos enquanto tocava a música.