Lance Bass diz que foi "mantido longe" de Britney Spears durante sua tutela

Lance Bass pode prometer a você que ele sempre defenderá Britney Spears. Enquanto Britney continua sua batalha de tutela com Jamie Spears, Lance mostrou que, pelo menos um membro do 'N Sync, continua a mostrar seu apoio.

Ao aparecer no podcast Heather Dubrow's World, o artista de 42 anos revelou que era um defensor do movimento #FreeBritney.

"Sempre que falo sobre Britney, os fãs enlouquecem", disse ele a Heather Dubrow. "Qualquer pessoa próxima de Britney é inimiga deles porque não acham que ninguém ao redor da órbita deles fez o suficiente para ajudá-la".

Lance continuou: "Eu acredito que ela precisa ficar longe do pai. Ela precisa escolher o próprio pessoal nesta tutela – se ela precisar de um – especialmente escolhendo um advogado. Eu acho que, para mim, existe um quadro mais amplo ali".

No início deste mês, uma juíza atendeu ao pedido da cantora de contratar o advogado Mathew Rosengart. Em 19 de julho, o advogado disse que está "agindo agressivamente" para entrar com uma petição para remover Jamie do cargo de conservador do espólio de Britney.