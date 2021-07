Neymar cumpre promessa com Juliette e fãs shippam casal na web

Neymar Jr. e Juliette Freire se encontraram e fizeram a alegria dos fãs nas redes sociais! Na quinta-feira, 23, Ju e Neymar postaram diversos registros juntos no Instagram com os óculos que leva o nome semelhante ao da vencedora do BBB21.

O encontro surgiu após a advogada 'cobrar' o craque do Paris Saint-Germain que queria o acessório, da marca Oakley, de quando ele costuma dizer que "está on".

Nos comentários do jogador, a musa de 31 anos ainda relembrou um dos momentos icônicos, de quando estava no BBB, ao dizer para Arthur Picoli, ex-jogador de futebol, que Neymar Jr. e Gabigol torciam por ela.